TUINHIEREN Afl 10 - Hoe snoei je het best hortensia’s?

Hortensia’s of Hydrangea’s met hun botanische naam… je vindt ze in veel verschillende soorten en cultivars. Maar grosso modo zijn er -naargelang de soort- twee totaal verschillende snoeiwijzen. En die snoei maakt helemaal het verschil tussen bloeien of niet bloeien. Dus de eerste vraag die je je moet stellen: welke soort heb ik? Als je het plantenlabel nog hebt, dan kan je het gewoon aflezen, maar je kan ze ook makkelijk op het zicht herkennen. Vooraf al excuus voor het vele Latijn, maar dat is de taal die op de plantenetiketten staat…

Een pluimhortensia of Hydrangrea paniculata - in de volksmond ook wel schapenkoppen genoemd – kan je herkennen aan de pluimvormige, langwerpige bloemschermen? De kleur is doorgaans wit, roomkleurig tot verkleurend naar licht-roze.

Of is het misschien de gekende Annabelle, of Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ met de machtige ronde bloemschermen, wit met soms een limoengroene schijn?

Of is het een traditionele boerenhortensia of Hydrangea macrophylla? Meestal heeft deze ronde samengestelde bloemen, in veel meer kleurenvariaties: roze of blauw, wit, violet of donkerrood… Je merkt dat het blad steviger en vleziger is dan dat van de ‘Annabelle’

En er zijn nog andere soorten Hydrangea’s, maar laat het ons bij deze drie -vaakst aangeplante soorten- laten: de Hydrangea paniculata, Hydrangea arborescens en de Hydrangea macrophylla.

Maar vaak hoor je dat de boerenhortensia niet wil bloeien. De reden zie je doorgaans onderaan de struik. Vaak zijn er te sterk teruggesnoeid. Voor de andere soorten is dat een prima snoeiwijze. Maar bij de boerenhortensia is dat anders. Die bloeit op oud hout, op scheuten die het voorafgaande jaar zijn gevormd. Die worden vaak helemaal weggesnoeid en dan zijn ook de bloemen foetsie. Als we dat nu niet meer doen, dan zal hij volgende zomer uitbundig bloeien. De bloemknoppen van volgend jaar zitten hier al klaar.

Mijn advies: aan Hydrangea macrophylla niet snoeien. In het voorjaar, als de kans op late nachtvorst voorbij is, alleen de uitgebloeide bloemen wegsnoeien, met een kort stukje stengel, tot aan het bladpaar. Na enkele jaren pas kan je verjongingssnoei toepassen. Je snoeit dan alleen enkele van de dikste takken helemaal terug. Dat stimuleert de groei van heel nieuwe takken. Als je dat elk jaar herhaalt, verjong je de struik voortdurend en blijft hij compact.



Samengevat: boerenhortensia: niet snoeien, alleen de uitgebloeide bloemen. Niet nu, maar laat in het voorjaar. Pluimhortensia en de Annabelle mag je wel drastisch snoeien. Maar het moet niet.. Als je niet snoeit zal de struik ook wel bloeien, hij zal alleen omvangrijker worden… en misschien wil je dat niet.