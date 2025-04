Leerlingen Campus Wemmel maken reizigers Ring warm voor wijnreis naar Kroatië

Ring en reizen gaan hand in hand en daar zetten we ook dankbaar de expertise bij Campus Wemmel voor in. De leerlingen Toerisme vergasten de reizigers die binnenkort op wijnreis naar Kroatië trekken op een presentatie over het land. En de leerlingen van de Hotelschool doen hen al watertanden naar wat Kroatië gastronomisch te bieden heeft. "We bieden onze reizigers een totaalpakket aan," zegt directeur producties van Ring Bart Craps. "Tijdens onze wijnreizen gaat het wijnproeven en de bezoeken aan wijndomeinen gepaard met gastronomie en cultuur."

Daar spelen de leerlingen van Campus Wemmel alvast goed op in met een aangepast menu. "Kroatië heeft een mediterraanse keuken met veel vis en dus zijn we op zoek gegaan naar ingrediënten waar onze tweedegraadsleerlingen goed mee aan de slag konden," aldus Kristof Begyn en Gunther De Vos van Campus Wemmel.

De leerlingen Toerisme testen onze reizigers met een kleine quiz alvast op hun kennis van het land. Zo is Kroatië bijvoorbeeld minder bekend van de lekkere wijnen die het biedt. "Voor wie avontuurlijk is aangelegd, is dit eigenlijk een fantastische ontdekking, Kroatië zelf is natuurlijk een fantastisch gebied om te bezoeken. Er is de Dalmatische kust, dus helemaal in het Zuiden, het is een aaneenschakeling van eilanden dus je kan perfect van het ene naar het andere eiland hoppen," weet wijnhandelaar Wouter De Nul van Château Brillant.