Wat blijft open? Wat moet dicht? Een overzicht

De federale overheid schakelt in de hoogste versnelling om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De drastische maatregelen die opgelegd worden hebben heel wat gevolgen voor handelaars, sport- en cultuurcentra en scholen in onze regio. Wat moet dicht en wat niet? Hieronder vind je een overzicht.

HANDELSZAKEN

Apothekers en voedingswinkels zoals supermarkten, slagerijen en bakkerijen blijven tijdens de week en in het weekend open. Ook handelszaken met dierenvoeding blijven open in het weekend. Alle andere winkels blijven open tijdens het week, maar moeten sluiten in het weekend. Het gaat dan onder bijvoorbeeld om kapperszaken, krantenwinkels, autohandelaars, tuincentra en meubelwinkels. Cafés, restaurants en discotheken blijven tot en met 3 april volledig dicht. Hotels mogen open blijven, maar hun restaurant niet. Thuisbezorging, online bestellingen en drive-in wordt toegestaan door de federale overheid. Bij frituren en restaurant kan je dus wel nog eten afhalen.

SCHOLEN en KINDERDAGVERBLIJVEN

In alle scholen, hogescholen en universiteiten worden de lessen tot en met 3 april opgeschort. De scholen blijven open om opvang te voorzien voor kinderen van medisch personeel, gezondheidspersoneel en hogere functies binnen de openbare veiligheid. Ouders die geen opvang voor hun kinderen vinden, kunnen ook terecht in de scholen. Het wordt afgeraden om leerlingen te laten opvangen door grootouders omdat die tot de risicogroep behoren. Universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om afstandsonderwijs te ontwikkelen. Alle kinderdagverblijven blijven open.

BEDRIJVEN

Alle bedrijven blijven open, maar elk bedrijf moet het personeel in de mate van het mogelijke thuis laten werken via telewerk. Ondernemingen moeten de voorzieningen daarvoor bevorderen en zo nodig versterken.

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt mensen gevraagd zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen en het openbaar vervoer in de mate van het mogelijke te mijden. Met het invoeren van glijdende werkuren is het mogelijk dat bussen, trams en treinen niet te vol zitten.

SPORT- EN CULTUURCENTRA

Alle sport- en cultuurcentra blijven dicht tot en met 3 april. Sportclubs sluiten kantines, trainingen en wedstrijden worden opgeschort, gemeenten sluiten sporthallen en bijhorende cafetaria’s. Cultuurcentra in de regio schrappen hun voorstellingen en sluiten de deuren. Ook musea, jeuigdhuizen, feestzalen en parochiezalen blijven dicht.

GEMEENTEHUIZEN EN RECYCLAGEPARKEN

De gemeentehuizen blijven open. In vele gemeenten werken die de komende weken wel voornamelijk op afspraak en behandelen alleen het hoogste nodige zaken. Recyclageparken blijven open, ook de ophaling blijft behouden. De intercommunales vragen wel om niet-dringende bezoeken aan de recyclageparken tuit te stellen. Interza laat wel weten dat in noodgevallen de dienstverlening verstoord kan worden.

WOONZORGCENTRA EN ZIEKENHUIZEN

In woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekverbod. In enkele gevallen wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat om medische en paramedische hulpverleners, pedicure, kapper en stagiairs. Vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in het woonzorgcentrum mogen ook binnen. Ook in ziekenhuizen is een bezoekverbod. Op bepaalde afdelingen in het AZ Jan Portaels is een uitzondering toegestaan tot maximum één person per dag. Dat geldt onder meer voor de materniteit en pediatrie.