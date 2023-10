YOUCA Action Day: Evelien voor één dag journalist bij RINGtv

“Meisjes zijn zwak”, “alleen lesbiennes doen aan voetbal”… Sport zit vol genderstereotypen. Tegelijk wordt sport overal ter wereld gebruikt om te werken aan genderrechtvaardigheid. Van voetbal in Senegal of Nepal tot yoga met vluchtelingen in Griekenland: voet na voet, trap na trap, dunk na dunk zetten de jongerenprojecten van deze YOUCA Action Day vooroordelen buitenspel.

Vandaag werken 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich in het zweet om hen daarbij te helpen. Elk worden ze voor één dag neoprof bij een bedrijf, hun loon, 60 euro gaat naar projecten rond gender en sport. De YOUCA Action Day draait dit jaar om #nietjouwstereotype, sport als assist voor gendergelijkheid.

YOUCA-jongeren kozen vorig jaar voor het Champions of Change project van Plan International in Senegal als onze voornaamste partner. Jongeren in de regio Thiès bedenken samen oplossingen voor seksueel geweld in hun gemeenschap. Gemengde voetbalclubs en toernooien zijn een van de middelen om die oplossingen tot bij het brede publiek en beleidsmakers te brengen. Tegelijk zijn ze een signaal. In een samenleving waarin meisjes niet geacht worden het nummer 10 op te spelden, spelen ze competitief meten tegen jongens. Zo dagen ze genderstereotypen uit. Een van de speelsters van het project, Aïda, haalde ondertussen de Senegalese nationale ploeg.

Op 4 oktober arriveerden 12 ambassadeurs van het Champions of Change project uit Senegal in België om persoonlijk hun project voor te stellen aan Belgische jongeren.

Op 15 september kozen een 100-tal jongeren van over heel Vlaanderen en Brussel ook kleinere projecten rond sport en gender om te steunen: Football Girls Leuven in Belgium, Yoga and Sport with Refugees (Griekenland), Next Generation Men (Zuid-Afrika), Girls Community League Festival (Filipijnen) en Atoot (Nepal).

