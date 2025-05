Asse op zoek naar vrijwilligers voor eerste LEIF-punt: “Een waardig levenseinde begint bij eerlijke gesprekken”

LEIF staat voor ‘LevensEinde Informatie Forum’. Dat is een initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde. Respect voor de wil van de patiënt staat voorop.

Bij LEIF kan je terecht voor informatie over het levenseinde en met vragen over de verschillende wilsverklaringen die je kan invullen. Je kan je ook infomeren over de instructies die je kan geven over de aard van de zorg die je later wel of niet wenst en hoe je familie en zorgverleners hierbij wil betrekken.

In heel Vlaanderen werden de voorbije jaren LEIF-punten en LEIF-antennes opgericht waar mensen uit de eigen streek of buurt terecht kunnen. Ook in Asse wil het gemeentebestuur in het najaar een LEIF-punt opstarten. Hiervoor zoekt het bestuur vrijwilligers.

“Een waardig levenseinde begint bij goede informatie en eerlijke gesprekken. Daar willen we met het LEIF-punt in Asse volop op inzetten”, zegt Finke Jacobs, schepen van Welzijn en Gezondheid. “We zijn op zoek naar mensen die affiniteit hebben met de zorg rond het levenseinde of zich in dit thema willen verdiepen.”

De vrijwilliger bemant een LEIF-punt één of twee halve dagen per maand. Die persoon verduidelijkt vragen, helpt bij het invullen van documenten of verwijst gericht door.

De gemeente Asse biedt in juni een gratis opleiding van LEIF aan. Daarnaast bieden LEIF en een LEIF-arts ondersteuning door uitwisseling en intervisie.