Eerste resultaten Vlaams Parlement: N-VA blijft grootste partij, Vlaams Belang tweede

De uitslagen voor het Vlaams Parlement volgen de trend als die in de Kamer. Ook hier is N-VA de grootste partij, met zo'n 23% van de stemmen. Vlaams Belang is ook hier de tweede partij met iets meer dan 16% van de stemmen. Ook in het Vlaams Parlement wordt Vooruit in onze provincie de derde partij. Open Vld is de vierde partij met iets minder dan 13% van de stemmen. Cd&v moet met 12% van de stemmen licht inboeten, terwijl ook op Vlaams niveau PVDA doorbreekt in Vlaams-Brabant. Ook hier sluit Groen de rij. UF, Voor U, Volt Europa en Partij voor de Bomen halen de kiesdrempel niet.