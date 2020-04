10 jaar RINGtv-KOK: chocoladetaartje met Rodenbach Fruitage (vader en dochter, The Best Ever)

Ingrediënten voor de taartbodem:

- 100 gram fondantchocolade

- 16 dentellekoekjes

- 6 zandkoeken

- 30 gram gepofte rijst



Bereiding:

- Maal de koekjes fijn en voeg de gepofte rijst toe

- Smelt de chocolade en meng deze goed onder de koekjes en rijst

- Lepel een dun laagje in de ronde uitsteekvormen en duw stevig aan

- Zet je ringen in de koelkast zodat je bodem kan opstijven.



Ingrediënten voor de biscuit:

- 150 gram eieren

- 80 gram eidooier

- 60 gram suiker

- 60 gram blonde cassonade

- 80 gram bloem

- 10 gram maïzena

- 25 gram cacaopoeder

- 20 gram gesmolten boter



Bereiding:

- Mix de eieren en dooiers met de gewone suiker op een hoge stand.

- Zeef de cacaopoeder, maïzena, cassonade en bloem

- Voeg dit toe aan de eieren door er luchtig onder te lepelen

- Voeg de gesmolten boter toe

- Giet het mengsel in een laag van 2 cm op een bakplaat met bakpapier

- Zet 20 min in oven op 200°C



- 1 dopje Kirsch

- 120 gram frambozen en braambessencoulis

- 5 cl room

- 175 gram chocolade

- 200 gram opgeklopte room



Bereiding:

- Verwarm de coulis en voeg er 1 dopje Kirsch en 5 cl room aan toe

- Voeg hier de chocolade bij en laat je deze wegsmelten (= ganache)

- Klop de room op in mixer

- Lepel de slagroom beetje bij beetje bij de afgekoelde ganache

- Schep de mousse in een spuitzak en bewaar in koelkast.



Ingrediënten voor de gelei:

- 1,5 flesje Rodenbach Fruitage

- 2 eetlepels frambozencoulis

- een zakje agar agar

- 2,5 blaadjes gelatine



Bereiding:

- Verwarm de Rodenbach en coulis en voeg de agar agar toe

- Haal het pannetje van het vuur en voeg de gelatine toe

- Giet de gelei op een bakplaat en zet het in de koelkast om op te stijven.Ingrediënten voor de afwerking van het taartje:

- 100 gram fondantchocolade

- Verse rode vruchten: frambozen, braambessen



Afwerking:

- Smelt de chocolade au bain-marie en giet deze in een spuitzak

- Rol plasticfolie uit op een bakplaat of plateau en trek horizontale en meteen daarna verticale lijnen

- Zet de chocolade in de koelkast om op te stijven

- Nadat de chocolade goed is opgesteven, steek je rond vormpjes uit met een uitsteekvorm (zelfde diameter van de taartjes)

- Vervolgens stel je taartjes als volgt samen – waarbij je steeds dezelfde diameter uitsteekvorm gebruikt :

- Begin met 1 uitgestoken bodem

- 1 laagje afgekoelde gelei

- 1 laag biscuit ingewreven/doordrenkt van de restjes van de uitgestoken gelei (lichtjes opgewarmd)

- 1 laagje mousse

- 1 laagje verse bessen

- Afwerken met de chocoladedecoratie en 2-3 bessen en een blaadje munt.