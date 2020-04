10 jaar RINGtv-KOK: Lingot d’Or taart voor 25 jaar RINGtv (leraars)

Dubbel feest dit jaar op jouw zender: RINGtv viert dit jaar haar 25ste verjaardag én er is de jubileumeditie van 10 jaar RINGtv-KOK. Lang moesten we niet nadenken vooraleer we besloten om alle kookduo’s in de voorrondes een feesttaart voor RINGtv te laten maken. Leraars en broers Dirk en Geert haalden alles uit de kast en scoorden met deze heerlijke Lingot d’Or.