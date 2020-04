10 jaar RINGtv-KOK: spiegelgebakjes met Rodenbach fruitage (professoren)

- Zet de oven op 210 graden

De biscuit:

- Klop 3 eieren zacht op

- Voeg 100 gram suiker toe

- Klop boter 10 minuten op in een keukenrobot

- Spatel er zacht 80 gram bloem en 20 gram maizena door

- Spatel het deeg op een bakplaat op bakpapier gelijkmatig open

- Bak 7 minuten op 210 graden onder- en bovenwarmte

- Eens uit de oven: draai de biscuit onmiddellijk biscuit om op een ander vel bakpapier en verwijder het bovenste bakpapier

De frambozenmousse:

- Verwarm 250 gram gram bevroren frambozen en voeg het sap van een halve limoen toe

- Pureer de frambozen met een mixer in een maatbeker

- Haal de frambozen door een zeef om de pitjes te verwijderen en doe de puree weer in de pan

- Voeg 75 gr pectinesuiker toe en verwarm

- Voeg 8 geweekte gelatineblaadjes toe

- Laat afkoelen

De bavarois:

- Maak Duits schuim: klop 75 g eiwit heel stevig op en voeg voorzichtig 150 gram bloemsuiker toe

- Klop 5 dl room (minstens 33 percent) en 75 gram fijne witte suiker lobbig op

- Voeg een deel van het Duits schuim bij de afgekoelde frambozenpuree

- Spatel vervolgens dit mengsel bij de rest van het Duits schuim (familie maken)

- Spatel de slagroom onder dit mengsel

De spiegel van Rodenbach fruitage:

- Laat 2 flesjes Rodenbach inkoken tot 250 ml

- Voeg 200 g witte suiker toe

- Voeg 6 geweekte gelatineblaadjes toe

- Laat afkoelen tot 30 graden ongeveer

- Voeg frambozencoulis toe (of rode kleur)

Maak de taartjes:



- Spuit in ronde, bolle siliconenvormpjes (7 cm diameter) de frambozenmousse tot ze ongeveer 2/3 gevuld zijn.

- Drenk de vormpjes even in de saus van fruitage (voordat de gelatine erbij gedaan is – of smeer in met een frambozenconfituur)

- Steek uit de biscuit 10 rondjes van 6 cm diameter en 10 rondjes van 7 cm diameter

- Duw in de mousse de rondjes biscuit van 6 cm

- Vul op met mousse tot de vormpjes volledig gevuld zijn

- Haal het teveel aan mousse weg met een spatel

- Leg de rondjes biscuit van 7 cm op de vormpjes

- Steek de taartjes in de diepvries tot ze volledig hard zijn (enkele uren)

- Eens opgesteven, haal de taartjes met een vork of prikker uit de vormpjes dompel ze omgekeerd in de spiegel

- Laat opstijven in de koelkast