2,9 miljoen fietsverplaatsingen in 2019

De provincie Vlaams-Brabant noteerde via de meetpunten op de fietssnelwegen en op het bovenlokaal fietsroutenetwerk in 2019 een totaal van 2,9 miljoen fietsverplaatsingen. De sterkste stijging was er op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel. Sinds de start van de tellingen in 2012 steeg het aantal fietsverplaatsingen er met 65 procent. Ook het meetpunt in Ruisbroek op de fietssnelweg F2 Brussel-Halle is één van de drukste fietsroutes van de regio. Vorig jaar investeerde het provinciebestuur 5,9 miljoen euro in 21 grote fietsprojecten.