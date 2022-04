Aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde stijgt fors: “Situatie niet rooskleurig”

Het eerste trimester van 2022 gingen in onze regio 98 bedrijven failliet, een stijging met 36% tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van dataleverancier Graydon. “Het opheffen van de steunmaatregelen, de bevoorradingsproblemen, stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zijn ingrediënten voor een negatieve economische groei”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Vorig jaar gingen in onze regio tussen januari in maart 72 ondernemingen failliet, dit jaar zijn er dat 98. Heel wat bedrijven gaan pas overkop nu de steunmaatregelen worden afgebouwd. Wie wel nog gezond was, komt in moeilijkheden door de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit een rondvraag bij 600 Vlaamse ondernemingen. “De oorlog heeft een enorme impact op de energieprijzen en prijzen van grondstoffen”, zegt Kris Claes van Voka-Kamer van Koophandel. “Dat in combinatie met de spectaculair stijgende loonkost zal onze economie mogelijk zwaar in de remmen duwen. We moeten anticiperen op deze dreiging.”

Voka legt daarom een indexsprong op tafel, want het vreest voor een recessie. Doordat het leven ook voor de mens duurder wordt, gaan ze minder spenderen. Bedrijven zien hun winstmarges kleiner worden door hogere kosten en gaan geplande investeringen uitstellen. “1 op de 10 ondernemingen stellen nu al hun investeringen uit, waar aanwervingen in het gedrang komen. Ze verwachten ook dat hun kosten nog verder zullen stijgen. Daardoor verwachten ze dat de prijzen de komende maanden met nog eens 10% zullen stijgen”, aldus Claes.

De slechte economische signalen komen op het moment dat heel wat bedrijven de rekening voor de coronacrisis voorgeschoteld krijgen. De voorbije twee jaar konden ze rekenen op steunmaatregelen. Die vallen nu weg. “We zijn bedrijven die het heel moeilijk krijgen. Het is momenteel alle hens aan dek voor ondernemend Vlaams-Brabant om door deze moeilijke periode te raken.”

Graydon: “Nieuwe schokken voor bedrijven niet zonder gevolg”

Volgens dataleverancier Graydon is de stijging van het aantal faillissementen een direct gevolg dat de ondernemingsrechtbanken al hun activiteiten nu pas hernemen. “Ze beperken zich niet meer tot die dossiers die al voor de eerste lockdown hangende waren. Nu komen dus ook ondernemingen die tijdens de Covid-crisis zelf in moeilijkheden kwamen in het vizier”, aldus Graydon. “Bedrijven worden bovendien geconfronteerd met nieuwe schokken. Ook dit kan op termijn niet anders dan gevolgen hebben.”