AfricaMuseum verwijdert stereotiepe beelden uit permanente tentoonstelling

Al een tijdje veroorzaken enkele beelden voor ophef in het AfricaMuseum. De beelden zijn stereotiep, Afrikanen worden er primitief afgebeeld. Het museum was zich daar al van bewust en maakte dat ook duidelijk in een tekst bij de beelden. Die werden overigens allemaal samen gezet in dezelfde ruimte. Maar omdat niet alle bezoekers de tekst lezen, krijgen de beelden nu een nieuwe plaats die je enkel kan bezoeken met een gids.

“Mensen die de ruimte bezochten, zeiden achteraf: dit is nu Afrika”, zegt directeur Bart Ouvry. “Mensen begrepen niet dat dit allemaal heel stereotiep is. De opstelling voldeed eigenlijk niet maar aan onze eisen.”