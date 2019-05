Een brand aan een seinkast ter hoogte van Brussel-Noord stuurt het treinverkeer richting de hoofdstad volledig in de war. Op de drukke Noord-Zuidverbinding was in de volle ochtendspits anderhalf uur geen treinverkeer mogelijk. Het verkeer komt intussen wel stilaan terug op gang.

Brand stuurt treinverkeer in de war, chaos in station Halle

Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid is sinds 6u30 onderbroken in beide richtingen. De brand aan de seinkast is volgens spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel mogelijk aangestoken. Reizigers wordt verzocht de andere openbaarvervoersmiddelen in Brussel te gebruiken. De Noord-Zuidverbinding is de drukste verbinding van België.

Iets voor 8u00 zijn er opnieuw vier van de zes sporen beschikbaar, maar de hinder voor het treinverkeer blijft zwaar. Heel wat treinen zijn afgeschaft of worden nog altijd omgeleid. Infrabel heeft inmiddels ook de oorzaak van de brand achterhaald. Toen een dakloze een vuurtje wilde aansteken, is de brand vermoedelijk overgeslagen op een elektrische seinkast. In die kast zijn vervolgens enkele kabels doorgebrand.

In verschillende stations rondom de hoofdstad is het bijzonder druk. Op sociale media circuleren beelden van overbevolkte perrons in Halle. Ook op de baan is het drukker dan normaal door de problemen op het spoor.

Foto: Jenz Cools