Brandweer op zoek naar mondmaskers

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is op zoek naar mondmaskers. "Ook onze brandweermannen en ambulanciers beschikken niet over een eindeloze voorraad aan mondmaskers", aldus de brandweerzone.

Help jij ons mee de 'mondmaskerteller' naar 2.000 te tillen? Met drie vraag lanceert Brandweerzone Vlaams-Brabant West z'n zoektocht naar zelfgemaakte mondmaskers. "We kunnen helaas de social distancing-regels niet toepassen in onze interventievoertuigen. Met een mondmaskertje kunnen we daar al een beetje een mouw aan passen en besmetten we alvast mekaar niet mocht een collega ongemerkt ziek zijn", aldus de brandweerzone.

Maar de voorraad slinkt beetje bij beetje. "Daarom zijn we op zoek naar zelfgemaakte mondmaskertjes om onze voorraad wat in evenwicht te houden. Wie graag meehelpt, kan altijd surfen naar maakjemondmasker.be", besluit de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.