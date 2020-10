Brussel volgt Wallonië: sport en cultuur een maand verboden & strengere avondklok

Cultuur en sport

Het Brussels gewest verbiedt alle evenementen en activiteiten tot 19 november. Ook alle infrastructuur, van cultuurhuizen over culturele centra en musea tot sportcomplexen, fitnesscentra en zwembaden, moeten dicht. Erediensten zijn verboden, casino's en wedkantoren moeten ook de deuren sluiten.

Avondklok en winkelen

Net zoals in Wallonië wordt de avondklok nu ook in Brussel uitgebreid. Vanaf maandag mag niemand na 22 uur ’s avonds en voor 6 uur ’s morgens zijn woning verlaten, behalve voor essentiële verplaatsingen. Winkels moeten sluiten om 20 uur en boodschappen doen, mag slechts door één persoon gebeuren. Overdag geldt er een samenscholingsverbod voor meer dan vier mensen.

Mondmasker en telewerken

De mondmaskerplicht wordt veralgemeend. Op het hele grondgebied is het dragen van een mondmasker opnieuw een verplichting. Bovendien wordt ook telewerken verplicht, tenzij voor mensen met een essentieel beroep.

Onderwijs

Schooluitstappen zijn verboden. Het hoger onderwijs schakelt volledig over op afstandsonderwijs.

'Samen in lockdown'

Viroloog Marc Van Ranst is tevreden dat Brussel ook strengere maatregelen neemt. Hij wil nu dat Vlaanderen volgt, “dan kunnen we volgende week allemaal samen in een lockdown die we geen lockdown noemen,” schrijft hij op Twitter.