Brussels Gewest wil landbouwgrond in Vlaams-Brabant aankopen

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) verdedigt de plannen met het feit dat andere grootsteden hetzelfde doen. Hij ziet het als seen win-winsituatie. “Het is niet de bedoeling om anderen te verhinderen om landbouwgrond aan te schaffen”, legt hij de plannen uit op Twitter. “Het Gewest zal de landbouwgronden ter beschikking stellen van boeren. We willen een voedselgordel aanleggen rond Brussel om de korte keten te bevorderen en zo de Brusselaars van voedsel voorzien.”

Zowel uit Brussel, Vlaams- als Waals-Brabant roepen de plannen heel wat vragen op. Zo vinden heel wat Brusselse politici dat het Gewest andere prioriteiten heeft. "Schakelen we over op een planeconomie? In de huidige toestand is dat niet de rol van de staat. Het Gewest moet eerst de weinige middelen die ze heeft beheren om zijn basisverplichtingen als werk en infrastructuur na te komen', zegt Brusselse MR-fractieleidster Alexia Bertrand.

Ook vanuit Vlaams-Brabant is er kritiek. “Wegentol invoeren en ons schaarse Brabantse landbouwgrond opkopen. In welke eeuw leven die groene vogels eigenlijk?”, vraagt Kamerlid Theo Francken (N-VA) zich af. “Brussel moet meer voor eigen landbouwproducten zorgen dus gaan ze boeren in de Rand.”