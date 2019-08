Elke donderdagavond richt ons zomermagazine Cocktail het vizier op de andere provincies met ‘De Buitenring”. De eerste reportage vanavond gaat in het Antwerpse museum Vleeshuis rondneuzen in de oude werkkamer van zanger-artiest Wannes Van de Velde.

Volkszanger, bard, bon vivant, kunstenaar en Antwerps icoon Wannes Van de Velde, overleden in 2008, herleeft in het museum Vleeshuis aan de Vleeshouwersstraat in Antwerpen. Cocktail ging mee ‘in de straten verdwalen’ én in de oude werkkamer van Wannes, die in het museum werd ondergebracht… Foto’s, boeken, prijzen, platen, instrumenten en vooral… de geest van de meester!