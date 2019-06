De Lijn zoekt chauffeurs

De Lijn is in Vlaams-Brabant op zoek naar 58 nieuwe chauffeurs. Voor de stelplaatsen in Leerbeek bij Gooik, Dilbeek, Asse, Grimbergen en Vilvoorde wil de vervoersmaatschappij nieuwe werkkrachten aantrekken. Daarom organiseert het bedrijf deze week twee jobdagen in onze regio.