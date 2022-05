Eventsector vindt amper personeel

De eventsector zit met de handen in het haar. De festivalkalender puilt uit, maar er is amper personeel. Barmannen- en vrouwen, mensen voor de opbouw en afbraak, technici, voor zowat elke taak staan er vacatures open. Belangenvereniging Event Confederation start daarom met een campagne om die vacatures ingevuld te krijgen.

Uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel blijkt dat in het eerste coronajaar 7% van de werkende bevolking van job veranderde. Helemaal bovenaan stonden jobs in de evenementsector, denk aan geluidstechnici of podiumbouwers die hun job inruilden voor één met meer werkzekerheid. Vandaag zoekt de eventsector opnieuw personeel, maar de zoektocht gaat moeizaam. De krapte op de arbeidsmarkt is ook voelbaar bij Paradise City. “We zoeken nog mensen om alles mee op te bouwen en af te breken en zeker nog vrijwilligers”, zegt organisator Gilles De Decker. “Ik denk dat we nog zo’n 30 tot 50 mensen nodig hebben om het festival comfortabel te organiseren.”

Volgens belangenvereniging Event Confederation is het festival in Steenokkerzeel geen alleenstaand geval. “Enerzijds is de sector werknemers kwijtgeraakt door corona, anderzijds zien we een stijgende vraag”, zegt Stijn Snaet van Event Confederation. “Er worden heel veel evenementen de komende maanden georganiseerd: uitgestelde evenementen stapelen zich op, er komen extra festivaldagen door de verloren coronajaren en er zijn opnieuw bedrijfsevenementen.”

Event Confederation start daarom met een campagne die de troeven van de sector in kaart moeten brengen. “Ik denk dan aan internationaal werk, teamwork, heel veel variatie in de job, werken in een feestelijke of positieve sfeer en ga zo maar door”, zegt Stijn Snaet. “We hebben de voorbije jaren bewezen dat we ondernemers zijn. Ook in moeilijkere omstandigheden kunnen we nog altijd goede service bieden", besluit Gilles De Decker van Paradise City.