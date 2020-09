Federale Wegpolitie Brabant: “Geen extra controles op nieuwe snelheidslimiet Ring”

Voor de Federale Wegpolitie is het nog te vroeg om te bekijken of de maatregel opgevolgd wordt. “We hebben vanochtend twee ongevallen gehad in Jette en Machelen, waardoor het tot twee uur aanschuiven was", zegt Wouter Fransen, commissaris van Federale Wegpolitie Brabant. “De snelheid lag dus laag. Overdag ligt de snelheid sowieso lager, dus er gaat meer tijd moeten overgaan om te zien of bestuurders zich houden aan de snelheid.”

De voorbije dagen werden 280 nieuwe verkeersborden geplaatst om autobestuurders de nieuwe snelheidslimiet duidelijk te maken. “Wij voorzien geen extra ploegen om bijkomende snelheidscontroles uit te voeren. Onze reguliere ploegen blijven dat wel doen zoals op alle andere dagen. Auto’s worden vanaf vandaag geflitst als ze meer dan 100 kilometer per uur rijden”, aldus Fransen.

Met andere woorden: er komt ook geen overgangsperiode. Ook de vaste camera’s in Zaventem en Strombeek zijn intussen afgesteld op de nieuwe snelheidslimiet. “De impact zal binnen enkele maanden duidelijk moeten worden. Als we zien dat er minder ongevallen zijn en een betere doorstroming van het verkeer is, zullen we kunnen besluiten dat de maatregel het verhoopte resultaat met zich heeft meegebracht”, besluit Fransen.