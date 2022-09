Fietshandelaars zitten met overaanbod aan elektrische fietsen

In het depot van Frank Wauters van Ohmega Bikes in Dilbeek staan momenteel 120 fietsen. Normaal zijn er dat midden september een 40-tal. “Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd”, aldus Frank Wauters. Maar hij is niet de enige die zijn fietsen niet kwijt kan. Ook andere fietshandelaars uit de regio kampen met hetzelfde probleem. “Toen ik 9 jaar terug begon met de zaak, kon je fietsen gedurende het jaar bijbestellen. In 2020, het coronajaar, hebben we een boerenjaar gehad en waren alle fietsen uitverkocht. Toen hebben de fabrikanten tekorten voorspeld, waardoor we min of meer verplicht werden om fietsen een jaar op voorhand te bestellen. En die fietsen zijn niet allemaal vlot doorgekomen omdat de toeleveranciers grote problemen hadden. Intussen zijn ze wel allemaal geleverd." Het resultaat is een voorraad fietsen voor twee jaar die moeilijk de deur uitgaan. “Vervelend natuurlijk”, zegt Frank Wauters. “Laat ons hopen dat de leveranciers hun productie aanpassen en de markt zich volgend jaar herstelt.”