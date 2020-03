Files in 2019: langer en zwaarder

We stonden vorig jaar opnieuw wat meer in de file op de Ring rond Brussel. Dat blijkt uit het Jaarverslag Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. Vooral de ochtendfile is opmerkelijk langer geworden. De omgeving van Zellik blijft de drukste plek van alle snelweg in Vlaanderen, opvallend is ook dat het stuk tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe opvallend drukker is geworden.

Het autoverkeer nam in 2019 op de Vlaamse snelweg met 0,4% toe, in het weekend met 1,1%. Vooral op de Ring rond Antwerpen en Brussel laat dat extra verkeer zich voelen. De files daar zijn goed voor één derde van alle ochtendfiles op Vlaamse snelwegen én de helft van de avondfiles. Vooral de ochtendfile op de Ring rond Brussel is opmerkelijker langer geworden, namelijk zo'n 8%. De gemiddelde ochtendfile in Vlaanderen was vorig jaar 155 kilometer lang, 5 kilometer meer dan in 2018. De avondfiles zijn dan weer wat korter geworden.

“Onze wegen hebben op sommige plaatsen hun maximumcapaciteit bereikt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk en we blijven dan ook investeren zowel in capaciteit als in onderhoud van onze wegeninfrastructuur. Zo staan dit jaar onder meer 38 grote werven gepland op onze autosnelwegen."

De filezwaarte, de combinatie van de filelengte en de duur van de file, ging met 2% de hoogte in tegenover 2018. Het stuk autosnelweg in de omgeving van Zellik is het meest verzadigde in Vlaanderen. Gemiddeld bijna 17 uur per dag is de totale capaciteit van de weg er nodig om het verkeer te kunnen slikken. Vijf jaar geleden was dat nog een uurtje minder. Dagelijks passeren er tussen 102.000 en 105.000 voertuigen. Op de buitenring is het daardoor vanaf Wemmel zo'n 9,5 uur per dag aanschuiven.

Opvallend tot slot is dat op de buitenring het stuk tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe opvallend drukker is geworden. Vandaag sta je er gemiddeld 3,5 uur per dag stil in de file, zo'n 40 minuten meer dan in 2018.