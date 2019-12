De socialistische vakbond ACOD is momenteel bezig met een vijfdaagse staking di enog tot en met vrijdag duurt. Voor de feestbussen op oudejaarsnacht zal die actie volgens D Lijn geen gevolgen hebben in onze regio. “De rest van de week is er overdag wel nog hinder in heel Vlaanderen door de staking: reizigers kunnen op de website en in de app realtime-informatie raadplegen op de haltepagina's”, klinkt het bij De Lijn.