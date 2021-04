Haviland verhuist naar PIVO-site

Intercommunale Haviland verhuist z’n hoofdzetel naar de PIVO-site in Asse. Haviland wil er tegen 2024 de administratieve diensten onderbrengen in een nieuw kantoorgebouw.

Begin deze week bereikte Haviland een akkoord met de provincie Vlaams-Brabant over de aankoop van gronden op de PIVO-site. “Het huidige kantoorgebouw van Haviland dateert uit de jaren tachtig en beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten”, zegt algemeen directeur Stephan Verwee. “De PIVO-site is centraal gelegen en staat volledig in het teken van openbare dienstverlening. Dat leunt sterk aan bij ons DNA als intercommunale: onze 60 medewerkers staan dagelijks in voor de ondersteuning van 35 lokale besturen.”

Het gekozen ontwerp voor het kantoorgebouw wordt in de loop van 2021 verder verfijnd, waarna de bouw van de nieuwe hoofdzetel van Haviland zal starten. Tegen 2024 moet die klaar zijn.

Foto: Google Maps