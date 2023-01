Kaatsicoon Georges Bellemans overleden

Het Pajottenland verliest een sporticoon, want Georges Bellemans is onverwacht overleden. Hij werd 71 jaar. Bellemans was tijdens zijn kaatscarrière één van de beste spelers van het land en een vaste waarde bij de Lustige Balspelers. De ploeg uit Tollembeek werd in de jaren '80 en '90 tien keer landskampioen. In Over De Top blikten we twee jaar geleden met Georges terug op die glorieperiode.