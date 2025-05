Rik Devillé niet opgezet met nieuwe paus Leo XIV: “Dit kan niet”

Veel felicitaties en lovende woorden voor Robert Francis Prevost, die gisteren verkozen werd tot paus Leo XIV, maar niet van Tollembekenaar Rik Devillé. “De SNAP, de grootste Amerikaanse non-profitorganisatie voor slachtoffers van misbruik in de kerk heeft voor het conclaaf tal van kardinalen een brief gestuurd met de uitdrukkelijke vraag om hem niet te benoemen”, zegt Devillé. “Dat hij nu paus wordt, komt als een schok voor mij. Maar dat voor, tijdens en na het conclaaf met geen woord wordt gerept over het misbruik, zegt in mijn ogen veel.”

Volgens de SNAP en Rik Devillé heeft Prevost een lid van de orde van de Augustijnen, waar hij het gezag over had, een hand boven het hoofd hebben gehouden toen die beschuldigd werd van seksueel misbruik. Ook als missionaris in Peru zou hij zaken hebben willen verzwijgen, al is daar geen bewijs van. Toch is Devillé teleurgesteld. “Blijkbaar wordt seksueel misbruik nergens besproken. Voor slachtoffers is er geen oplossing als niet de dader en zij die hen vertegenwoordigen schuld bekennen en daar ook boete voor doet”, zegt Devillé.

Kerkjurist Rik Torfs vindt de uitlatingen van Devillé ongepast. “De nieuwe paus wordt zonder enig bewijs weggezet als toedekker van kindermisbruik. Het is een pijnlijke vorm van rancune, die in Vlaanderen dat zijn katholiek verleden nog altijd niet heeft verwerkt gretig bijval vindt. Maar sommige wonden kunnen helaas nooit worden geheeld”, aldus Torfs.