Recyclagepark Galmaarden vanaf vandaag opnieuw open: “Getest en goedgekeurd”

Begin maart ontstond de consternatie. Bij oppositiepartij N-VA waren enkele klachten over de weegbrug van het recyclagepark in Galmaarden, deelgemeente van Pajottegem, binnen gelopen. De weegbrug zou ‘systematisch te hoge gewichten registreren in het nadeel van de burgers’, volgens de oppositiepartij. Als reactie daarop sloot het gemeentebestuur het recyclagepark enkele dagen om een erkend technieker de weegbrug te laten onderzoeken.

“De brug, na wegingen met diverse geijkte gewichten, werkt binnen alle opgelegde normen en toleranties en de weegtechniek in Galmaarden is identiek aan die van de recyclageparken van Gooik en Herne. Alle verslagen met betrekking tot de ijking zijn gecontroleerd en in orde”, laat het gemeentebestuur weten. “We kunnen besluiten dat er geen technisch mankement werd vastgesteld, maar namen via deze controle onze verantwoordelijkheid op om alle twijfel weg te nemen.”

Ook heeft het gemeentebestuur nog een tip in petto. Omdat bij kleine volumes de kans groter is dat het gewicht - binnen de tolerantie van 2 kilogram meer of minder – afwijkt. Daarom raadt de gemeente aan om kleine afvalvolumes best via de eigen restafval- of GFT-container af te voeren.