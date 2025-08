Herbestemming Sint-Pieterskerk in Galmaarden krijgt vorm: “In september torenspits opnieuw zichtbaar”

Ruim 17 jaar na de verwoestende brand die de kerk in Galmaarden zwaar beschadigde, krijgt de herbestemming van de kerk stilaan vorm. In de vernieuwde kerk komt een polyvalente ruimte voor evenementen, markten, concerten en festiviteiten. Daarnaast wordt de nieuwe bibliotheek — verdeeld over twee verdiepingen — veel meer dan een uitleenplek. Het wordt een dynamische leer- en ontmoetingsplek met ruimte voor educatie, ontspanning en samenwerking.

“Het is een plek in wording waar ontmoeting centraal zal staan. We bouwen niet enkel een gebouw terug op, we bouwen aan sociale cohesie in onze gemeente”, zegt bevoegd schepen Ludo Persoons. “Hoewel de werken intensief en complex zijn, is het traject richting afwerking duidelijk en hoopgevend. De samenwerking tussen gemeente, Haviland, ontwerpteam en aannemers blijft cruciaal. We kijken ernaar uit om, samen met inwoners, verenigingen en bezoekers, binnenkort een nieuwe trekpleister te mogen verwelkomen in het hart van Pajottegem.”

Momenteel wordt het dak in ere hersteld, een werk dat het historische silhouet van de kerk opnieuw zichtbaar maakt. In de loop van september moet ook de torenspits opnieuw zichtbaar zijn. Binnen is intussen de staalstructuur geplaatst waarop de toekomstige bibliotheek zal worden gebouwd. De verdere afwerking hiervan is volop aan de gang. De binnenwanden van de kerk blijven in hun huidige staat zichtbaar en worden gefixeerd, zodat ze het verhaal van de kerk blijven vertellen aan wie straks het gebouw betreedt. De trappen die naar de toren leiden - en van waaruit bezoekers binnenkort een uniek 360°-panorama over Galmaarden en omgeving zullen kunnen bewonderen - zijn ook al geplaatst.

De kerk moet een herkenningspunt worden in de gemeente, maar met een eigentijdse invulling die het culturele en sociale leven in de regio versterkt. Ook de omgeving wordt opgewaardeerd. Het kerkplein krijgt een groene invulling en de verbinding met het nabijgelegen Baljuwhuis wordt verbeterd.