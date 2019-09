Laat je wagen voor een goed doel wassen in brandweerpost Tollembeek

De brandweerpost Tollembeek is vandaag met een goeie reden omgetoverd tot een heuse carwash. Tot 17 uur kan iedereen er zijn wagen laten wassen om op die manier de zieke 11-jarige Ian te steunen.

Ian is een buurjongen van brandweerpost Tollembeek. Op jonge leeftijd werd bij hem de ziekte van Duchenne vastgesteld, een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie. In de spiercellen ontbreekt een eiwit, waardoor de spieren niet naar behoren functioneren. Ian wordt steeds zwakker en heeft het almaar moeilijker om te bewegen. Binnenkort zal hij een rolstoel nodig hebben.,De steeds toenemende noodzakelijke zorg voor Ian kost handenvol geld. Reden genoeg voor de brandweerlui van post Tollembeek om een benefiet te organiseren en Ian zo een financieel duwtje in de rug te geven.

Tot 17 uur vanmiddag is er in de post Tollembeek de actie ‘Carwash 4 Ian’. Iedereen kan er terecht voor het wassen van zijn personen- of bestelwagen. Er worden ook drankjes verkocht en brandveiligheidsproducten. De opbrengsten van de actie gaan integraal naar Ian.

Foto: Sven De Henau