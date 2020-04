Lionsclub Pajottenland schenkt mondmaskers aan Ternats rusthuis

‘We serve’ is het motto van de bijna driehonderd Lionsclubs in ons land. Die van het Pajottenland zette dat moto om in concrete daden door mondmaskers te schenken aan het woonzorgcentrum Sint-Carolus in Ternat.

“De Lionsclub Pajottenland bestaat sinds 1983. We zijn nu met ongeveer 40 leden”, vertelt Walter Stylemans van de serviceclub. “Ons doel is om regionale projecten te ondersteunen. Gezien in deze coronacrisis er grote vraag is naar mondmaskers in de woonzorgcentra, hebben we beslist om een aantal chirurgische en FFP2-mondmaskers te doneren aan woonzorgcentrum Sint-Carolus in Ternat.” De schenking kadert in een actie die nationaal wordt gevoerd door alle Belgische Lionsclubs, samen met de internationale Lionsstichting.