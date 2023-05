Maandag nationale actiedag: hinder verwacht

Maandag 22 mei is er een nieuwe nationale actiedag. De verschillende vakbonden organiseren dan samen een nationale betoging in Brussel. Het openbaar vervoer en mogelijk ook een aantal openbare diensten zullen die dag verstoord zijn.

De vakbonden organiseren de betoging naar aanleiding van het aanslepende sociaal conflict bij supermarktketen Delhaize. Volgens de bonden gebeuren daar zware aanvallen op het stakingsrecht. Ze zijn ook boos over praktijken van sociale dumping. De actiedag is een oproep over alle sectoren heen en zal daardoor heel wat hinder veroorzaken.

Bij het openbaar vervoer zullen er alternatieve dienstregelingen zijn. De Lijn roept op om maandag online te checken of je bus rijdt. Bij de MIVB in Brussel wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of je op een alternatieve manier te verplaatsen.