Massa volk op jaarlijkse bijeenkomst Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Op de site Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden vond dit weekend de 25ste bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België plaats. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een tak van de islam die wereldwijd in meer dan 200 landen actief is en elke vorm van terrorisme en terreur verwerpt. Ook hun spirituele leider was aanwezig. RINGtv ging ter plaatse de sfeer opsnuiven.

De Belgische Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van België heeft haar thuisbasis in de Bait-us-Salam-moskee in de Brusselsestraat in Dilbeek. Voor de jaarlijkse bijeenkomst zijn duizenden mensen uit de hele wereld naar Brussels Kart Expo afgezakt. Ook de spirituele leider - Kalief Hazrat Mirza Masroor Ahmad – was aanwezig.

“Het is heel uitzonderlijk dat die man hier is. Hij is voor ons wat voor het Christendom de paus is. Hij staat als kalief en hoofd van 200 miljoen aanhangers in meer dan 200 landen. Het is 14 jaar geleden dat hij naar onze bijeenkomst is gekomen,” zegt organisator Ismail Khan Farooq.

De viering wordt over de hele wereld door miljoenen mensen live gevolgd. Daarvoor staan deze zendwagens paraat. Na het gebed komen verschillende maatschappelijke thema's als alcohol, drugs en veilig omgaan met internet aan bod. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap staat gekend om zijn gematigde opvattingen van de islam. Passend is dan ook de krachtige oproep tot integratie in de maatschappij. Zonder dat is er volgens de kalief geen toekomst mogelijk.

“Onze kinderen spreken allemaal zeer goed de plaatselijke taal. Net achter mij was er ook een expositie, de jongeren die universitaire doctoraatdiploma hebben gehaald worden in de bloemetjes gezet. We proberen jongeren te stimuleren om goed te studeren zodat ze hun steentje kunnen bijdragen voor de maatschappij,” besluit Ismail Khan Farooq.