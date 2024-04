Grimbergse Nel Broothaerts nieuwe algemeen directeur Child Focus

De raad van bestuur heeft unaniem, op aanbeveling van Heidi De Pauw, Nel Broothaerts benoemd tot algemeen directeur van Child Focus. Ze heeft een diploma in pedagogische wetenschappen en werkt al 17 jaar bij Child Focus. “De keuze voor Nel leek ons een evidentie gezien haar competenties en achtergrond. Haar legitimiteit wordt unaniem erkend door het directiecollege. De raad is verheugd haar de algemene directie van Child Focus toe te vertrouwen en samen te werken in de komende jaren”, zegt François Cornelis, voorzitter van de raad van bestuur.

Broothaerts doorliep alle echelons binnen Child Focus. Ze was de voorbije jaren directeur preventie en ontwikkeling. Een functie die ze de laatste twee jaar combineerde met die van adjunct-CEO. “Bijna exact 17 jaar geleden stapte ik de deur van Child Focus binnen, vastberaden om bij te dragen aan een betere wereld voor onze kinderen. Elk kind verdient een omgeving die het alle kansen biedt om de beste versie van zichzelf te worden. Child Focus draagt daar elke dag toe bij”, zegt Broothaerts. “Met onze operationele werking, met ons beleidswerk en onze preventie verleggen we stenen die een echt verschil maken in het leven van kinderen.”

Heidi De Pauw blijft in functie tot 31 augustus, daarna neemt Broothaerts het roer over. “Het is een absoluut voorrecht om hier, gesteund door ons fantastisch team van medewerkers, vrijwilligers en partners, aan het roer te staan. De fundamenten zijn gelegd en we gaan hierop voortbouwen om onze impact nog verder te vergroten. Want de uitdagingen waar wij en onze maatschappij voor staan, zijn nog steeds gigantisch”, besluit de Grimbergse.