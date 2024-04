Buitenlesdag in Merchtem: "Doen we wel vaker"

In meer dan 180 scholen in Vlaanderen ruilden leerlingen vandaag de klas in voor de frisse buitenlucht om les te krijgen. Ze beantwoorden daarmee de oproep van MOS, dat scholen aanmoedigt om zoveel mogelijk naar buiten te trekken. Want buiten leren is goed voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het stimuleert onder meer het creatieve en kritische denken en verlaagt mogelijke stress. Bij kleuterschool Ten Dreef in Merchtem weten ze dat al langer, daar krijgen de leerlingen wel vaker buiten les.