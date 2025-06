Ludwig (55) krijgt boete voor een snelheidsovertreding die hij niet beging: “Nummerplaat laten schrappen om verdere problemen te vermijden"

Toen de nummerplaat van Ludwig geflitst werd aan de Noorderlaan in Antwerpen, was de man aan het werk met zijn ladderlift in Strombeek-Bever en later in Imde bij Meise. “Ik kan dat bewijzen via mijn orderboekje en facturatie. Mijn auto stond op dat moment in de loods vanwaar ik vertrek met mijn ladderlift. Niemand kan daar binnen.” Ludwig moet nu een formulier invullen om aan te tonen wie met zijn firmawagen Mercedes GLC Hybride reed. “Als ik dat niet doe binnen de 15 dagen, dan volgt een boete van 500 euro”, zucht hij. “Maar ik kan dat niet invullen, want ik weet niet wie er met dat voertuig met mijn nagemaakte nummerplaat reed.”

Nummerplaat laten schrappen

Hij nam intussen contact op met de federale politie om het dossier 'on hold' te zetten. Navraag bij verschillende lokale politiezones in Vlaams-Brabant, leert dat de enige “oplossing” voor Ludwig om verdere problemen te vermijden, het laten schrappen van zijn nummerplaat is en een nieuwe aan te vragen. “Dit gaat om een geval van ‘onvrijwillige buitenbezitstelling’”, legt een korpschef uit. “De man in kwestie legt best een klacht neer bij zijn politiezone en vraagt een formulier aan om de nummerplaat te schrappen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) om verdere problemen te vermijden.”

De korpschef geeft aan dat de gekopieerde nummerplaat mogelijk op een voertuig van hetzelfde type en kleur is aangebracht. "Dan kan het goed zijn dat de dader(s) er niet alleen snelheidsovertredingen mee begaan, maar ook andere misdrijven, zoals drugsfeiten, overvallen of banditisme.” Indien de nummerplaat dan geseind wordt, krijgt Ludwig mogelijk de speciale eenheden achter zich aan. “Wij hebben in onze zone niet vaak van dat soort meldingen, maar het gebeurt wel.” We contacteerden ook enkele andere politiezones in Vlaams-Brabant en ook daar blijkt het kopiëren van nummerplaten niet meteen een plaag te zijn.