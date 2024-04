N-VA is "stiefmoederlijke behandeling" parket Halle-Vilvoorde beu

Voor N-VA Vlaams-Brabant is de staat van het parketgebouw een symbool voor de federale behandeling van het justitieapparaat in Vlaams-Brabant. 10 jaar na de nieuwbouwbelofte, zit het parket nog steeds in aftandse gebouwen van het voormalige OCMW van Asse. "Een nieuwbouw is nog niet voor de eerste jaren en het aanbod om (minstens tijdelijk) in een kant en klaar gebouw in Halle onderdak te vinden, wordt gewoon onder de mat geveegd," klinkt het. "Het moet gedaan zijn met de stiefmoederlijke behandeling vanuit Brussel voor Vlaams-Brabant het is tijd voor een eigen (ge)recht, zoals dat in alle andere delen van Vlaanderen het geval is", klinkt het in koor.

N-VA hekelt ook het recente wetsontwerp waarbij de taalvereisten voor magistraten versoepeld worden. "Die zullen quasi verdwijnen en de hooggeplaatste magistraten zullen de komende tien jaar quasi allemaal Franstaligen zijn. Dat kunnen we niet begrijpen", zeggen de mandatarissen. De partij trekt daarom ook naar het Grondwettelijk Hof om deze regeling ongedaan te maken.