Nieuwjaarswensen van sportlui

Paracyclist Kris Bosmans uit Overijse had met zijn val in het Kuipke in Gent pech dit jaar, maar blijft positief: “Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2020. En blijf ook bij elke tegenslag positief. Voor elke wil is er een weg, dus ook voor jullie."

De voorzitter van Sporting Kampenhout, Andries Vanhoof, denkt aan de kijkers van RINGtv: “Ik wens alle RINGtv-sport kijkers een goede gezondheid, veel geluk en veel sportieve successen”, klonk het.

Voor atleet Isaac Kimeli uit Halle moeten de Olympische Spelen het hoogtepunt van 2020 worden. “Ik wens iedereen een goede gezondheid toe, een heel mooi 2020 en goed sporten,” klonk het met een knipoog.

Anderen

Ook de organisator van de Gooikse Pijl Danny Schets, marathonloper Yves Buelinckx uit Halle, atleten Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos en Simon Debognies uit Halle, en meerkamper Noor Vidts uit Vilvoorde wensen je in RINGtv Sport een gelukkig 2020.