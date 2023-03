Pajotse fusiegemeente wordt grootste gemeente van Vlaams-Brabant

Vandaag zijn de gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne elk ongeveer 40 vierkante meter groot. Als de fusie straks een feit is, ontstaat dus een gemeente van zo’n 120 vierkante kilometer. Het zou daarmee met voorsprong de grootste gemeente van Vlaams-Brabant worden. De grootste vandaag is Tienen, dat zo’n 72 vierkante kilometer groot is. In Halle-Vilvoorde is Asse met zo’n 50 vierkante de grootste gemeente. Een snelle berekening leert ons dat de fusiegemeente drie keer zo groot zou zijn als Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek vandaag.

De nieuwe fusiegemeente zal zo’n 25.000 inwoners tellen, ongeveer het aantal dat Overijse en Diest er vandaag hebben. In Vlaams-Brabant zou het daarmee op de 13de plaats komen op het vlak van aantal inwoners. Leuven telt er iets meer dan 100.000, Vilvoorde, Dilbeek en Halle tussen de 40 en 50.000.