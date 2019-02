Provinciegouverneur pleit voor duurzaam watergebruik

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte is bezorgd over het water in Vlaams-Brabant. De Witte wil onder meer waternormen invoeren voor wie bouwt of verbouwt en zo een duurzaam watergebruik afdwingen, meer water zuiveren en de wateroverlast nog beter aanpakken. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn jaarlijkse toespraak in de provincieraad.

Wie bouwt of verbouwt, moet volgens De Witte verplicht worden om inspanningen te leveren voor duurzaam watergebruik. De gouverneur wil waternormen introduceren bij het vergunningenbeleid voor woningen, waarbij regenwaterputten, infiltratie en/of het gebruik van regenwater voor het sanitair, poets- en wasmachines verplicht kunnen worden.

“We moeten zuiniger omgaan met ons water en meer regenwater gebruiken. Droge periodes als vorige zomer zullen in de toekomst nog vaker voorkomen. Met een duurzaam watergebruik kunnen we die periodes overwinnen. Waternormen dragen bij tot een duurzamer waterbeleid,” aldus De Witte.

Een andere uitdaging wordt de wateroverlast in de provincie verder aanpakken. “We zijn de meest verharde provincie in het meest verharde land van Europa. We zetten in op erosiebestrijding, voorzien opvangbekkens en overstromingsgebieden en zijn voorzichtiger geworden als het aankomt op bouwen in watergevoelige gebieden. Maar de essentie is dat we een dichtbevolkt gebied zijn en de ruimte voor water de voorbije jaren blijft afnemen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar we moeten op dat vlak nog meer inspanningen leveren," vervolgt De Witte.

Tot slot wil de provinciegouverneur ook zuiverder water. “Ondanks de inspanningen is er nog een lange weg te gaan. Geen enkele waterloop in de provincie behaalt de Europese norm van waterkwaliteit. Ook het grondwater is nog te vervuild. Onze regio heeft dringend nood aan meer en betere rioleringen waarop meer huishoudens zijn aangesloten,” besluit De Witte.