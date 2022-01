Regio op haar hoede voor wateroverlast

Door de aanhoudende regen wordt ook in onze regio de komende uren rekening gehouden met lokale wateroverlast. Enkele straten zijn al afgesloten, er worden preventief zakjes uitgedeeld en technische diensten zijn druk in de weer. Dat is onder meer het geval in Lennik, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Gooik.

In Herne is de Boesmolenstraat en de Nattendries afgesloten voor alle verkeer. Het vele water wordt er in een spaarbekken opgevangen. "Het waterpeil staat hoog en zal hoog blijven, maar de Vlaamse Milieumaatschappij liet weten dat ze vannacht geen problemen verwachten“, laat burgemeester Kris Poelaert weten via sociale media. "Onze technische diensten zijn spontaan met voorstellen gekomen en voeren deze nu uit na hun werkuren. Je moet het maar doen op de eerste werkdag van het nieuwe jaar."

In Lennik is de Steenstraat afgesloten voor alle verkeer. Om nog meer overlast te vermijden, wordt er een dam aangelegd. Iets verderop in Gaasbeek zet de brandweer grote pompen in om een woning van wateroverlast te vrijwaren. In de Pepingse deelgemeente Beert is de Eikstraat afgesloten omdat die volledig blank staat. In Halle wordt aan de handelaars in het centrum gevraagd om preventief hun waterschotten te plaatsen. In Gooik en Sint-Pieters-Leeuw konden inwoners preventief zandzakjes halen.

"Men voorspelt voor Vlaams-Brabant nog geen code oranje, maar het waterpeil is hoog en als de voorspelling ‚veel regen in Wallonië‘ een beetje naar het noorden verschuift, zijn wij in het zuiden van Vlaanderen als eerste aan de beurt“, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "Onze medewerkers zijn paraat en doen ook hun ronde op de kritische punten. Zo worden onder meer roosters vrijgemaakt.“

Foto: Kris Poelaert