De grootschalige renovatie van de Leonardtunnel is van start gegaan. Om de hinder te beperken, wordt er vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend gewerkt.

In de Leonardtunnel worden onder meer de wanden en plafonds van de tunnel hersteld of vervangen. Verder komen er ook nieuwe lichten, camera's en een nieuw wegdek. Tot het voorjaar van 2024 wordt er gewerkt in de tunnel van de Ring rond Brussel, daarna is die van de E411 aan de beurt. Begin 2025 moet alles klaar zijn.

Foto: Kris Van de Sande