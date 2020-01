RINGtv lanceert nieuwsapp voor smartphone en tablet

Een nieuw jaar betekent tijd om goede voornemens te maken. Onze redactie wil u in 2020 nog sneller informeren over het nieuws uit uw buurt en dat doen we nu ook met een eigen nieuwsapp. Met de gloednieuwe app kan u op uw smartphone of tablet op elk moment van de dag door de regionale actualiteit bladeren. Bovendien krijgt u een melding als er echt iets belangrijks gebeurt in de regio. Meer info vind je hier !

Vanaf vandaag kan je de nieuwsapp van RINGtv downloaden in Google Play Store of App Store. Dat gaat snel, eenvoudig en is volledig gratis. "We merken dat mensen steeds vaker de website van RINGtv bezoeken via hun smartphone of tablet en daar willen we met deze app op inzetten. Zo kunnen mensen met één klik eenvoudig door de regionale actualiteit bladeren", zegt hoofdredacteur van RINGtv Dirk De Weert.

Je kan in de app verder ook het nieuws per gemeente opzoeken en de nieuwsuitzendingen van de voorbije dagen bekijken. Ook andere programma's zoals Sport en VIVA! kan je met enkele klikken integraal bekijken. In 'De Prijzenpot' krijg je binnenkort dan weer een overzicht van alle wedstrijden die lopen. Het aanbod van RINGtv heb je voortaan bij wijze van spreken volledig in je broekzak.

"Als er echt iets belangrijks gebeurt in de regio, zoals de aanslagen op de luchthaven van Zaventem of een grote brand, dan sturen we je een melding zodat je meteen geïnformeerd bent. Met de pushberichten willen we het nieuws nog sneller bij de inwoners van Halle-Vilvoorde brengen", besluit De Weert.