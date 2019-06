RINGtv overal in de regio op kanaal 180 bij Proximus

Vanaf vandaag is in ons hele zendgebied de zendernummering van Proximus TV aangepast. Dat betekent onder meer dat RINGtv niet langer op nummer 305 staat, maar wel op 180. Maar u kan heel makkelijk zelf een nummer kiezen waar u RINGtv in de zendervolgorde wil plaatsen. Wij leggen even kort uit hoe dat praktisch in het werk gaat.