Stadsbestuur Halle over herontwikkeling De Bres: “Plannen gaan niet ten koste van parking, markten of kermissen”

In Halle is er heel wat te doen om de plannen die de stad Halle heeft met de omgeving van de Bres. Met een ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur een kader creëren om de bouw van een nieuw sportcomplex, een bovengrondse parking en de aanleg van extra groen mogelijk te maken. “We ontvingen in totaal zeven bezwaarschriften, waar we geen enkel probleem mee hebben. Daar dient een openbaar onderzoek voor. Stemmingmakerij en misleiding, ingegeven door politieke profileringsdrang behoren daar echter niet toe”, klinkt het bij de stad. “Verschillende van de geuite vragen en voorstellen zijn relevant en interessant, en zullen verder worden onderzocht. Er zal daarvoor de komende weken nauw overleg plaatsvinden met de bezwaarindieners.”

De stad Halle is ervan overtuigd dat de plannen niet ten koste gaat van parkeergelegenheid, markten of kermissen. “Het zal geen negatieve impact hebben voor winkels, hotels, restaurants en cafés in Halle. Wel integendeel. Tijdens de realisatie zal er blijvend worden gewaakt om voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanbieden”, klinkt het. “De plannen zijn nodig als Halle als hedendaagse stad haar centrumfunctie wil blijven opnemen."

Als blijkt dat er bijsturing nodig is, na studie van de bezwaarschriften en advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en bespreking door de gemeenteraad, kan het Ruimtelijke Uitvoeringsplan volgens de stad Halle aangepast worden waar nodig. Dat zal dit najaar gebeuren.