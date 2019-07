Voor de tweede keer in tien dagen is een koe de Mark in Galmaarden gesukkeld. Verschillende brandweerteams konden het beest opnieuw op het droge krijgen.

Twee keer in tien dagen: koe sukkelt Mark in

Bij dit extreme warme weer zoekt iedereen wel een beetje verkoeling, maar in de Geraardsbergsestraat in Galmaarden heeft een koe ddat wel iets te letterlijk opgenomen. Een buurtbewoners was toevallig een kijkje gaan nemen achteraan zijn tuin en merkte hoe een koe in het water sukkelde. De man verwittigde meteen de hulpdiensten.

Zij kwamen met onder meer duikers ter plaatse om het onfortuinlijke dier op het droge te krijgen. Op 14 juli moest de brandweer een koe uit het water halen in Tollembeek. Ook dat dier was toen de Mark ingesukkeld. Beide dieren houden niets over aan hun avontuur.