In Vlaams-Brabant blijven 2 van de 10 vacatures langdurig openstaan. Dat blijkt uit rondvraag van 1.047 bedrijven door SD Worx. Volgens de HR-dienstverlener scoort geen enkele Vlaamse provincie beter.

Vacatures in Vlaams-Brabant raken snelst ingevuld

Vergeleken met de rest van Vlaanderen, heeft Vlaams-Brabant het kleinste aandeel lang openstaande vacatures. Slechts 17,8% van de vacatures blijken al lange tijd oningevuld. Meer dan acht op tien vacatures worden binnen een aanzienlijk korte periode ingevuld. In de rest van Vlaanderen worden zeven op tien vacatures snel ingevuld.



“We zien inderdaad dat Vlaams-Brabant procentueel het laagste aandeel lang openstaande vacatures telt”, bevestigt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “Dat is goed nieuws voor de provincie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Vlaams-Brabantse kmo’s vinden dus vrij snel de gezochte profielen."

Bijna vier op de tien Vlaams-Brabantse kmo’s verwachten bovendien meer werk tussen april en juni. De vooruitzichten in Vlaams-Brabant zijn in dit opzicht optimistischer dan in de rest van Vlaanderen, waar gemiddeld slechts een op de drie een toename verwacht.

Iets meer dan de helft van de Vlaams-Brabantse kmo’s die aanwervingen plannen, doen dat in functie van een uitbreiding. Bij de overige gaat het om een vervanging. In 6 op de 10 vacatures gaat het om een voltijdse job.