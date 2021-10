Vandaag flitsmarathon: “Vertraag, je wordt gefilmd”

De Federale Wegpolitie en de lokale politiezones slaan opnieuw de handen in elkaar voor een flitsmarathon vandaag. Het is de tweede marathon van het jaar.

Tot zes uur morgenvroeg zullen meer dan 100 politiezones en de Federale Wegpolitie intensief strijden tegen overdreven snelheid. “Over heel België zullen snelheidscontroles plaatsvinden op autosnelwegen en secundaire wegen”, zegt de Federale Politie. “Met deze aangekondigde actie wil de politie vooral bestuurders aansporen om trager te rijden. Hou dit dus in het achterhoofd en hou je aan de snelheidsbeperkingen.”

Tijdens de vorige flitsmarathon in april 2021 was 3,81% van de gecontroleerde voertuigen in overtreding. Er namen toen 118 politiezones deel aan de actie, goed voor in totaal 619 controleplaatsen.