Vandenput verdedigt beslissing: “Besmettingen bij kinderen stegen zorgwekkend”

Afgelopen weekend blijkt dat enkele kinderen van basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart symptomen vertonen van het coronavirus vertonen. Uit testen blijkt uiteindelijk één op de drie leerlingen besmet. Twee klassen en twee leerkrachten zitten in quarantaine. “Vooral over de stijging van besmettingen bij kinderen maakten we ons zorgen. De voorbije dagen kwamen er dagelijks tien besmettingen bij in Hoeilaart. Zeven op de tien besmettingen werd vastgesteld bij kinderen onder de 12 jaar. Dan moet je ingrijpen”, zegt burgemeester Tim Vandenput.

Mogelijk waren de Druivenfeesten in Hoeilaart een katalysator voor de besmettingen. Hoe dan ook is er geen voetbaltraining, balletles of scouts tot en 4 oktober voor kinderen onder de 12 jaar. Een buitenproportionele maatregel, klinkt hier en daar. “Het is inderdaad een generatie die weinig problemen ondervindt van het virus en hun ouders en grootouders zijn grotendeels gevaccineerd, maar er zijn nog altijd mensen die gevoelig zijn voor het virus of het vaccin hen niet voldoende beschermt. Daarvoor moet je waakzaam zijn”, zegt Vandenput.

Meer inzetten op de vaccinatie van kinderen in de lagere schook kan volgens Vandenput een deel van de oplossing zijn.