Verwarring alom: De Lijn spreekt van akkoord, vakbonden ontkennen

Is de staking bij De Lijn dan toch niet voorbij? Vanavond meldde de vervoersmaatschappij dat er een akkoord was bereikt tussen directie en vakbonden. Maar in een brief ontkennen de vakbonden dat akkoord. De inhoud van die brief noemt De Lijn 'leugenachtig en destructief'. De vakbonden voeren onder meer actie tegen het personeelstekort, waardoor werknemers vakantie- en rustdagen niet kunnen opnemen.

In een gezamenlijke brief zeggen de vakbonden dat er geen akkoord bereikt werd. Volgens hen verliet de directie van De Lijn vanmiddag woedend de onderhandelingstafel. “Er wordt geen begrip getoond voor de mensen op de werkvloer. Het lijkt er op dat de vakbonden een andere taal spreken. De directie heeft een totaal andere visie op het ongenoegen van het personeel”, staat te lezen in de verklaring van de vakbonden.

Het valt dan ook ten zeerste te betwijfelen dat de dienstverlening morgenvroeg normaal zal verlopen. “We kregen opnieuw minieme voorstellen die niet echt gefundeerd werden en geen waarborg bieden voor een verbeterde werking. Morgen bekijken we of de voorstellen voldoende worden gedragen door onze achterban. Maar voorlopig zetten we de acties voort,” aldus de vakbonden.

De Lijn: "Leugens en destructieve houding"

De Lijn betreurt de brief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. "De inhoud van dit pamflet is gewoon leugenachtig en wijst op een absoluut destructieve houding van de vakbonden, in de allereerste plaats van ACOD. Op deze manier zijn ze de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren", zegt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot.

Volgens De Lijn werd deze namiddag wel degelijk een voorakkoord bereikt, dat morgen zou worden voorgelegd aan de achterban. "De directie betreurt dan ook ten zeerste dat de vakbonden in het pamflet aangeven dat de vakbondsactie morgen wordt verdergezet waardoor ze de reizigers opnieuw in de kou laten staan", besluit De Lijn.

De staking bij De Lijn begon dinsdag in de Vlaamse Rand en breidde zich intussen uit naar de hele provincie Vlaams-Brabant. Volgens de vakbonden legden vandaag zo'n 1.200 van de 1.400 werknemers het werk neer.