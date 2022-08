Voka Vlaams-Brabant over energiecrisis: “Alle lichten staan op rood”

Vandaag is er een overlegcomité over de aanhoudende energiecrisis. Geen dag te vroeg vindt Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Onze overheid moet zich klaarmaken om snel te reageren, want alle lichten staan op rood. We stevenen in sneltreinvaart af op een recessie”, klinkt het bij gedelegeerd bestuurder Kris Claes.

De combinatie van fors stijgende energiekosten en stijgende loonkosten geven bedrijven heel wat kopzorgen. Voor heel wat bedrijven is de prijs voor gas bijna verdubbeld, die van aardgas is tot drie keer duurder tegenover vorig jaar. “Het bloeden van onze bedrijven moet gestelpt worden met gerichte en tijdelijke steun voor de meest getroffen ondernemingen. We riskeren de productiecapaciteit die wordt stopgezet voorgoed kwijt te spelen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.

De energiecrisis heeft ook zijn invloed op de werkgelegenheid. Uit een rondvraag bij 700 ondernemingen blijkt dat 1 op de 5 ondernemingen de volgende maanden een daling ziet van het aantal personeelsleden. De helft van de bedrijven is niet ingedekt tegen de stijgende energieprijzen. “Wat we hier produceren, dreigt gewoon te duur te worden op de wereldmarkt. We stevenen af op een recessie. Daarom vragen we ondersteuning voor de meest getroffen ondernemingen en een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid”, zegt Claes.